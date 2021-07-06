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- Suudi Arabistan'da evin çatısında dolaşan aslan paniğe neden oldu
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'da evin çatısında dolaşan aslan paniğe neden oldu

- Suudi Arabistan'da evin çatısında dolaşan aslan paniğe neden oldu

-Çatıda dolaşan aslandan görüntüler

( RİYAD ) RİYAD

Başkent Harekete Geç Hayvan 


- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir evin çatısında dolaşan başıboş aslan, paniğe neden oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın Al-Rimal semtinde bir evin çatısında dolaşan aslan paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti. Suudi Ulusal Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin İçişleri Bakanlığı'ndan güvenlik desteği sağladıktan sonra bölgeye sevk edildiği ve aslana herhangi bir zarar verilmeden yakaladığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "Aslan, veteriner hekim ve uzmanlar nezaretinde, hayvan refahı ve yaban hayatı koruma ilkelerine uygun yerlerde tutulmak üzere özel bir barınma merkezine nakledildi" ifadelerine yer verildi.
Aslanın nereden geldiği henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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