- Suudi Arabistan'da Depolarda Büyük Yangın



- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki eski Harc yolunda bulunan depolarda yangın çıktı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan eski Harc yolu yakınlarındaki depolarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.



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