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- Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda yangın
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda yangın

- Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda yangın

Yangından görüntüler

Yangın Altın Benzin İstasyonu Benzin Polis Ekipleri 

-Detay

( RİYAD ) RİYAD

- Suudi Arabistan'da bir benzin istasyonunda tankerin yakıt boşaltması sırasında yangın çıktı. Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde Duba Yolu üzerinde bir benzin istasyonunda büyük yangın çıktı. Yangının bir tankerin istasyonda akaryakıt boşaltırken çıktığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığı ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının kaydedilmediği belirtildi. Yangına ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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