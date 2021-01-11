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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı

- Suudi Arabistan'a kar yağdı

-Kardan görüntüler

( RİYAD ) RİYAD

Hava Sıcaklıkları Gesi Kar Yağışı 


- Suudi Arabistan'ın Billasmer bölgesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı. Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağdı. Abha kentinin 110 kilometre kuzeyindeki Billasmer bölgesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrası beyaza büründü. Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yaptığı açıklamada, Billasmer'deki kar yağışının özel bir durum olduğu belirtilerek, “Bölgenin 3 bin metreden fazla yüksekliği, sıcaklıklarda önemli düşüş ve hafif ila orta şiddette yağmur yağması kar yağışına sebep oldu” denildi. Bölge sakinleri, yaklaşık 100 yıldır ilk kez Billasmer'e kar yağdığını ifade etti.

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