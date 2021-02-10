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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sütlüce Mahallesi mahalle bahçesine kavuştu

Sütlüce Mahallesi mahalle bahçesine kavuştu

Parktan detay görüntü

-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu Belediyesi Mahalle Bahçeleri projesi kapsamında 14’uncu mahalle bahçesinin açılışı Sütlüce Mahallesinde gerçekleştirildi.
Beyoğlu Belediyesi hayata geçirdiği “Mahalle Bahçeleri” projesi ile her mahallede yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında toplamda 50’ye yakın farklı noktada inşa edilmesi planlanan Mahalle Bahçeleri’nin 14’üncüsü Sütlüce Mahallesi’nde açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, çocuklar ve çok sayıda mahalleli katıldı.
Kurdele kesimin ardından başkan Yıldız, ilçede yeni doğan 5 çocuk için zeytin fidanı dikti. Fidan dikiminin ardından çocukların ailelerine hatıra sertifikaları verildi.
“Bugün bin 566’ıncı ağacımızı dikiyoruz” 14 farklı yerde mahalle bahçesi açılışını yaptıklarını ifade eden Başkan Yıldız, “ Açılışını gerçekleştirdiğimiz mahalle bahçelerinde çocuklarımız istedikleri gibi oynasınlar. Aileleri yanlarında güzel vakit geçirsinler. Beyoğlu tarihi bir semt olduğu için çok fazla geniş alanımız yok. Mahalle aralarında bulduğumuz yerlere biz belediye olarak mahalle bahçesine çeviriyoruz. Çocuklara oyun olanları yaparken ilçemizi de yeşillendiriyoruz. İlçede her doğan çocuğumuz için bir zeytin fidanı dikme projemiz var. Toplamda yeni doğan çocuklarımız için bugün bin 566’ıncı ağacımızı dikiyoruz” ifadelerini kullandı. (AFS-EG-
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