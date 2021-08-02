Sütçüler’deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi

--Ağabeyinin evi zarar gören Hüseyin Ata röportaj

--Vatandaşın yanan evde soğutma çalışması

--Ekipler ve vatandaşalrdan görüntü

--Vali Seymenoğlu görüntü

--Ekip ve vatandaşların yanan yere müdahalesi ve soğutma çalışmaları

--Bir teyzenin ağlaması

--Uçak ve helikopter görüntüsü

--Dağlık alanda gece alevlerin görünmesi



( ISPARTA )- Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor ISPARTA



- Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde öğlen saatlerinde başlayan yangında 15 eve zarar görürken, dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da saat 11.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede etrafındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın Çandır köyünde bazı evlere kadar ulaştı. Ekipler ve vatandaşlar, evleri kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti. Yangında ilk belirlemelere göre Çandır köyünün Camili ve Yıldız mahallelerinde 15 ev zarar görürken, dumandan etkilenen 10 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti. Öğleden sonra daha da büyüyen yangına 1 uçak, 3 helikopter, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 100’ün üzerinde personel, 12 arazöz, 5 su ikmal tankeri, 10 dozer ile Isparta Belediyesi ve çevre ilçelerdeki belediyelerin itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangın akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle Çandır köyünün Yıldız mahallesine sıçradı. Mahallede yangın söndürme çalışmaları akşam saatleri itibariyle yoğun bir şekilde devam ediyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgiler aldılar. Evinin yandığını düşünerek ağladı Yangında evinin yandığını düşünen bir kadın ağıtlar yakarak, ağladı. Kadını yakınları evinin yanmadığını söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. “Hayvanlarda zarar yok ama ev komple gitti” Yangında ağabeyinin evi yanan Hüseyin Ata, sabah saatlerinde yangından haberi olduğunu ve 15 dakika geçmeden bölgeye geldiğini söyledi.



Ata, “Eşimi hayvanları kurtarsın diye buraya gönderdim. Ben de akrabamın oraya koştum. Hayvanları çıkardım, yangın orayı sardı. Hayvanlar orada kaldı. Hayvanlarda zarar yok. Ama ev komple gitti” dedi.

Ata, yangının sabotaj olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğünü ifade etti.

(ASA-

