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Sütçüler’deki yangın 2 noktada devam ediyor
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sütçüler’deki yangın 2 noktada devam ediyor

Sütçüler’deki yangın 2 noktada devam ediyor

Yangın bölgesi ve ekip görüntü

Sparta Yangın Ormanlı Altın Helikopter 

-Helikopter su atması görüntü
-Bölgede helikopterlerin uçması

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü'nde ormanlık alanda çıkan yangın 6’ıncı gününde arazi şartlarının zor olduğu 2 bölgede devam ediyor. Sütçüler ilçesinde Çandır Köyü sınırlarında bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda pazartesi günü başlayan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan 6’ıncı günde de devam ediyor. İlk günlere göre büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde alevler yeniden yükseliyor. Bugün Yazılı Kanyon ve Yıldız mahallesinin üst bölgesinde bulunan sarp arazideki 2 noktada ise yangın sürüyor. Bu bölgelerdeki yangını söndürme çalışmalarına 3 helikopter havadan destek veriyor. Akşam saatleri itibariyle de Ukrayna’dan gelen gece görüşlü helikopterler Süleyman Demirel Havalimanı’ndan havalanarak, bölgeye gidip, söndürme çalışmalarını sürdürecek. Bölgede 2 gündür gece boyunca da helikopterler söndürme ve soğutma çalışması yürütüyor.
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