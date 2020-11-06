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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Süt toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 2 çalışan tutuklandı - KONYA

Süt toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 2 çalışan tutuklandı - KONYA

- Zanlıların adliyeden çıkarılması - Zanlıların ekip aracına bindirilmesi - Aracın gidişi - Konya Adalet binası Konya 'da süt toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 2 çalışan tutuklandıKONYA (AA) - Konya 'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı.Meram Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Emre S. ve Uğur T, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - Olay Konya 'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Sosyal Medya Para Cezası Avcılık 

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