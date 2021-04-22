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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Süt tankeri kaza yaptı, tonlarca süt yola döküldü

Süt tankeri kaza yaptı, tonlarca süt yola döküldü

Kazadan görüntü

Direksiyon 

-Sütlerden görüntü
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri yoldan çıktı. Edinilen bilgiye göre Kaza Ankara-Niğde yolu Kızılca Köyü yakınlarında meydana geldi. Gökhan Y’nin kullandığı 51 ABA 407 plakalı süt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tonlarca süt yollara dökülürken tanker sürücüsü ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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