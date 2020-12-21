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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü

Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü

-Kaza yerinden görüntüler

Acil Servis İlk Müdahale Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Polis ekiplerinden görüntüler
--Devrilen süt tankerinden görüntüler
--Yaralı sürücü İbrahim G.'nin ambulans içerisindeki görüntüleri
--Ambulansın gitmesi
--Yola dökülen sütten görüntüler
--Sütün tankerden dökülmesi

( KAYSERİ )- Kayseri'de virajı alamayan süt tanker devrildi: 1 yaralı KAYSERİ

- Kayseri'de viraja alamayan süt tankeri devrildi. Kazada tankerin sürücüsü hafif yaralanırken, tonlarca sütte yola döküldü. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erciyes Yolu'nda meydana gelen kazada, İbrahim G. yönetimindeki 42 ATH 80 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İbrahim G. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif şekilde yaralanan sürücü İbrahim G.'yi ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Kazada, devrilen tankerin içerisinde bulunan tonlarca sütte yola dökülürken, karayolu dökülen sütle beraber beyaza büründü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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