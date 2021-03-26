Süt için aldığı keçiler, çift çift kuzulayınca sürü sahibi oldu

-keçilerden ve yavrularından detay

-keçilerin otlatılması

-yavruların annesini emmesi

-keçilerin yem yemesi

-röp.

-genel ve detay



( ELAZIĞ -ÖZEL-DRONE)- Elazığ'da süt için aldığı Halep keçilerinin, 8 ayda bir çift yavru vermeye başlamasıyla 2 yılda hayvanlarının sayısı 80'e ulaştı, sürü sahibi oldu ELAZIĞ



- Elazığ’da evlerinin süt ihtiyacının karşılamak için Halep keçisi alan Fatih Mehmet Turgut, keçilerin 8 ayda çift çift oğlak vermesiyle sürü sahibi oldu. Bu yıl şuana kadar 30 kuzu alan ve hayvanlarının sayısı 80'e ulaşan Turgut, herkese bu keçileri tavsiye etti. Merkeze bağlı Munzuroğlu mezrasında ikamet eden Fatih Mehmet Turgut (35), evin süt ihtiyacını karşılamak için 2 yıl önce süt verimi ile meşhur olan Halep keçilerinden bir çift aldı. Keçilerin günlük 4,5 litre süt verdiğini ve ikiz kuzuladığını gören Turgut, 5 çift keçi daha aldı. Keçilerle hobi olarak ilgilenen Turgut, her 8 ayda çift kuzu almasıyla 80 hayvanlık bir sürü sahibi oldu. Tüm zamanını keçilerle geçiren Turgut, sürüyü büyüterek ticari kazanç elde etmeyi kendine hedef koydu. "Hobi olarak başladık şuanda sürü sahibi olduk" Halep keçisine bir çift ile başladıklarını belirten Fatih Mehmet Turgut, “Evimize süt almak için besledik. Ondan sonra ikiz yavruladı. Sonra hobiye çevirdik. Bir tane, 5 tane derken sayısı 80’e kadar çıktı. Şuanda 30 tane yavrumuz var. Yavrulamaya da devam ediyorlar. Halep keçisi Elazığ’da fazla yok. Bulunması zordur. Şanlıurfa’nın Viranşehir, Suruç, Ceylanpınar ilçelerinden getirdik. Bu hayvanlar özel. Bu yöreye de uyumlu değil. Ama uyum sağlatmaya çalışıyoruz. Yardımcı olan veteriner arkadaşlarımız var. Bunlar süt üzerine keçiler. Hobi amaçlı başladık şuanda sürü sahibi olduk. Herkese de bu hayvancılığı teşvik etmeyi isterim. Bunlar güzel şeyler. Hobi olarak başlasınlar ve ileriye doğru büyütsünler. Kazançlı bir iş” dedi.

"Günlük 4,5 litre süt alıyoruz" Anavatanlarının Suriye’nin Halep kenti olduğunu aktaran Turgut, “Biz burada yetiştirmeye başladık. Ticari olarak da düşünebiliriz. Çünkü çok güzel süt veriyorlar. Benim beslediği keçilerden günlük 4,5 litre süt almaya başladım. Bu daha yüksele bilir. Hayvanın otlayacağı alandan, yiyeceği bitkiler çok önemli. Kış sürecinde içeride besleyince süt alamıyorsun. Doğum aşaması ve 3 ay emzirme süresi var. şuanda otlatıyoruz. Kulakları uzun oluyor. Çift yavruluyorlar. Yılda iki kez yavru veriyorlar. Süt ve yağ oranları çok yüksek. Korana virüs zamanındayız. Bu zamanda da keçi sütünün çok faydalı olduğunu söylendi” diye konuştu.





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