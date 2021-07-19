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Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi

Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi

Kaplumbağaya su içirilmesi

Karacadağ Su Gesi Cep Telefonu Hayvan 

-Kaplumbağanın suyu içmesi
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kırsal Mahallelerde su arızalarını düzeltmeye giden SUSKİ işçisi hayvansever, yol kenarında susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde SUSKİ işçisi Cemal Yıldız, karacadağ bölgesinde gittiği su arızasında, sıcaklıkların 50 dereceyi bulduğu bölgede susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya kendi eliyle su içirdi. Yıldızın kaplumbağaya su içirmesi ve susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın suyu içmesi başka bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydetti.
(MB-SD-
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