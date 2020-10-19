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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Susuz Şelalesi’nde korona virüs sessizliği

Susuz Şelalesi’nde korona virüs sessizliği

Şelaleden detay görüntüler

Yabancı Turist Şelale Yabani Hayvanlar Doğal Yaşam Alanı Hayvan 

-Şelalenin alttan detay görüntüleri
-Vatandaşın konuşması

( KARS -ÖZEL) KARS

- Yaklaşık 75 metre su düşüşüne sahip, Susuz Şelalesi sessizliğine büründü. Korona virüs (Covid-19) salgının dolayı şelalenin ziyaretçi sayısı da düştü.Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Susuz Şelalesi Covid-19 salgınından nasibini aldı. Ziyaretçi sayısında önemli düşün yaşanırken, Susuz Şelalesi girişinde yapılan park alanını ise sadece Kars’ta yaşan vatandaşlar hafta sonlarında kullanıyor.Dört mevsim bir başka güzel olan şelale, 55 metreden adeta taşları döverek düşüyor. Kars turizmine önemli katlıları olan şelalenin ‘Cam teras’ projesi ile salgından dolayı başlamazken, şelale, görenleri adeta büyülüyor.“Susuz Şelalesi”Kars-Ardahan yolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi 75 metre yükseklikte su düşüşüne sahiptir. Şelalenin yanında bulunan vadi 24 farklı kuş türüne ve çeşitli yabani hayvanlara doğal yaşam alanı oluşturmaktadır.Susuz-Ardahan karayolu üzerinde yer alan şelale, bölgenin en yüksek düşüşü sağlayan suyudur. Şelale çevresinde herhangi bir kullanım yoktur. Düzenleme yapılması halinde, yaz aylarında günübirlik kullanım imkanı mevcuttur. Şelale Susuz halkı arasında “Su uçan” olarak adlandırılır.
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