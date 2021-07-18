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Susuz kalan köpeğe su içiren belediye personeli yürekleri ısıttı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Susuz kalan köpeğe su içiren belediye personeli yürekleri ısıttı

Susuz kalan köpeğe su içiren belediye personeli yürekleri ısıttı

Belediye personelinin köpeğe su içirme anından görüntü

Cenin Köpek Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Personel Bircan Eren ile röportaj
-Parktan görüntüler
-fotoğraflar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediyede çalışan Bircan Eren'in susuzluktan yorgun ve bitkin düşen köpeğe elleriyle su içirmesi yürekleri ısıttı.Alaşehir Belediyesi Kongre Parkı’nda çalışan belediye personeli Bircan Eren, sıcakta susuzluktan halsiz düşen köpeğin imdadına yetişti. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte bir köpeğin yerde yattığını gören park çalışanı Bircan Eren, yorgun ve bitkin köpeği kucaklayarak çalıştığı parkın yanına taşıdı. Parkın kafesinden paket su alan Eren, bitkin köpeğe elleriyle su içirdi. Suyu içen köpek daha sonra parktan ayrıldı. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Bircan Eren, "Parkımızın çeşitli bölgelerinde sokak hayvanları için bırakılmış yiyecek ve su kapları var. Ancak bu köpek parkın bir kenarında halsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Köpeğin susadığını anladım, ona su verdim, çok mutlu oldum. Bu sıcak havalarda köpeklerimize su verelim, onlara mama koyalım, aç bırakmayalım" dedi.

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