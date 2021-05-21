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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yapan araçlardan görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yağış nedeni ile kayganlaşan yolda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı. Balıkesir Bursa Karayolunun Susurluk Aziziye yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Hikmet Özgönül yönetimindeki 35 VS 335 plakalı ticari araç takla atarak kaza yaptı. Olayı gören vatandaşların 112 Acili aramaları sonucu olay yerine Susurluk itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servisi müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri takla atan 35 VS 335 plakalı araçtan sürücüsü Hikmet Özgönül'ü yaralı araçtan çıkardılar. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Hikmet Özgönül 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye gönderildi. Kaza mahalli temizlenerek yol trafiğe açıldı. Olay ile ilgili soruşmanın devam ettiği öğrenildi.
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