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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Susurluk'ta sağanak sonrası yollar göle döndü

Susurluk'ta sağanak sonrası yollar göle döndü

Susurlukta yollardan görüntüler

Sağanak Yağış Su Baskını Şiddetli Yağış Yağmur Suyu 

--Ekiplerin yağış sonrası temizlik çalışması
--İtfaiye ekiplerinin su baskınında eve giren suları çekmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sabaha karşı başlayan şiddetli yağışta sokaklar dereye dönerken, bazı ev işyerlerini su bastı. Susurluk ilçesinde sabah 05,30 da başlayan ve 5 dakika süren şiddetli sağanak yağışta sokaklar dereye dödü. Susurluk İtfaiye ekipleri ile Susurluk Belediyesine ait ekipler logar bacalarını temizleyerek su baskınlarını önlediler. Alınan bu önlemlere karşı Yeni Mahalle Ortaokul sokakta bulunan bazı evlerin bodrum ve zemin katlarında bulunan işyeri ve meskenler de su basması meydana geldi. İtfaiye ekipleri su basan işyeri ve evlerden motopomp ile suları tahliye etti. İlçenin ortasından geçen Bursa-İzmir karayolunda yağmur suyu taşkınları nedeni ile zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Balıkesir ve genelinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri teyakkuz haline geldi. (HT-BD)
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