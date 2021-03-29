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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Susurluk'ta meydana gelen tren kazasında devrilen lokomotifler kaldırıldı

- Susurluk'ta meydana gelen tren kazasında devrilen lokomotifler kaldırıldı

-Lokomotiflerin kaldırılma görüntüleri

( BALIKESİR )- İki lokomotif 2 dev vinç ile kaldırıldı BALIKESİR

Vagon Tren Kazası Dev Vinç Aşırı Yağış Toprak Kayması 


- Balıkesir-Bandırma seferi yaparken Susurluk yakınlarında heyelan sonrası yumuşayan zemin yüzünden meydana gelen tren kazasında devrilen 2 lokomotif ve 3 vagon bugün itibarı ile kaza yerinden kaldırıldı. 19 Mart tarihinde Balıkesir Bandırma seferi yaparken, Susurluk yakınlarında aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelan ile yumuşayan demiryolu hattında 73705 sefer sayılı tren dizisi toprak kayması sonucu 24150 asıl ve 24705 ranfor makinaları ile 3 vagon yoldan çıkmıştı. TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre demiryolu hattı kenarında yan yatan 2 lokomotifler Eskişehir ve Balıkesir Depolardan gelen 2 dev vinç ve 35 personelin gece gündüz çalışması sonucu lokomotifler ve vagonlar kaldırılarak yol sefere açıldığı öğrenildi. (HT-BD)
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