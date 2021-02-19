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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Susayan çocuklar marketin dolabını zorla açarak içecek çaldı

Susayan çocuklar marketin dolabını zorla açarak içecek çaldı

Güvenlik kamerasından farklı açılarda detay görüntü

Parmak Market Kamera Aktüel Trol 

-Dolabın kapısının zorlanmasından görüntü
-Buzdolabından aktüel görüntü
-Bakkalın çevresinden farklı açılarda aktüel görüntü
-Özgür Aslan röportajdan görüntü
-Özgür Aslan’ın çalışma anından farklı görüntüler

( DENİZLİ -ÖZEL) DENİZLİ

- Denizli’de susayan yaramaz 3 çocuk, ani susuzluklarını gidermek için önünden geçtikleri markettin dolabını zorla açarak içecek çaldı. İçecekleri çaldıktan sonra hızlıca kaçan 3 yaramaz, güvenlik kameralarını anbean yansıdı.Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana gelen olayda, dün gece geç saatlerde bir marketin önüne 3 çocuk gelerek etrafı gezmeye başladı.
Ardından kimsenin olmadığı vakitte çocuklar marketin önünde bulunan dolabı açmaya çalıştı. Onda sokaktan geçen aracı fark ederek saklanan şüpheliler araç gittikten sonra tekrardan dolaba yaklaşarak açmayı başardı. Ellerinde bulunana poşete dolabın içinde bulunan içecekleri dolduran çocuklar, dolap kapağını kapatarak hızlıca olay yerinden uzaklaştılar. O anlar marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sabah saatlerinde marketine gelene Özgür Aslan, dolabın içindeki içeceklerin dağıtıldığını ve eksildiğini görünce şüphelenerek güvenlik kameralarını izledi. Ardından 3 çocuğun dolabın içerisinde bulunan içecekleri götürdüğünü fark ederek 112’yi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler parmak izlerini aldıktan sonra çocukların kimliğini tespit etti. Sonrasında Aslan, karakola giderek şikayette bulundu.“Bir miktar içecek aldıklarını gördüm”Sabah işe geldiğinde olayı fark eden ve maddi olarak fazla zararını olmadığını belirten market sahibi Aslan, “Maddi olarak baktığımızda çok fazla bir zarar yok. Dün gece, dükkanı kapattıktan sonra sabah işe geldiğimde fark ettim. Dolabın içerisinde içeceklerin devrildiğini, dağınık olduğunu ve kapağı açık gördüm. İçerideki kamera görüntülerini kontrol ettiğimde 3 kişinin dolabın kapısını zorlayarak kırdığını ve bir miktar içecek aldıklarını gördüm” dedi.

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