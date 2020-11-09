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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı

Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı

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( IĞDIR ) - IĞDIR

Dera İlham İşgal 


- Ermeni işgali altında bulunan Şuşa şehrinin Ermenilerden temizlenip kurtarılması Iğdır'da sevinçle karşılandı. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından organize edilen Araç konvoyu ile Şuşa şehrinin Ermenilerden temizlenip kurtarılması kutlandı. Dernek Başkanı Serdar Ünsal burada yaptığı konuşmada "Bugün Şuşa şehrinin kurtuluşunun sevincini yaşıyoruz. Bugün Türk dünyasının bayramıdır. Toyudur. Ermenilerin Şuşa’dan atılması bizi mutlu etmiştir. Yaşasın Türkiye Azerbaycan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'e bu sevinci bize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği kahrolsun Ermenistan" dedi.
Konvoya katılan Kafkas Çecen Derneği Başkanı Muharrem Çeçen'de "Bugün sevinçliyiz Şuşa azad olmuştur. Ermeniler dağlık Karabağ’ı boşaltmalıdır" şeklinde konuştu.
Iğdır gazeteciler derneği basın sözcüsü İsmail Aras'ta "Azerbaycan’ın sevinci sevincimizdir. Dağlık Karabağ İşgalden kurtarılıyor. Tarihi Şuşa şehrinin kurtarılması bizi mutlu etmiştir. Yaşasın Türkiye Azerbaycan” dedi.
Konvoya katılanlar belediye meydanında "Karabağ Azerbaycan’ındır. Yaşasın Türkiye Azerbaycan, Karabağ Türk’tür Türk kalacak” şeklinde slogan attılar. Iğdırlı turizmde konvoya otobüslerle katılarak Şuşa'nın kurtuluş sevincine destek verdi. (ET-ÖB-Y)
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