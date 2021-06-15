ŞUŞA - Erdoğan: '(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde... Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur'
ŞUŞA - Erdoğan: "(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde... Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıŞUŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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