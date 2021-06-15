Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ŞUŞA - Erdoğan: '(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde... Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur'

ŞUŞA - Erdoğan: '(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde... Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur'

ŞUŞA - Erdoğan: "(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde... Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıŞUŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı İlham Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement