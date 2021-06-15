ŞUŞA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile 'Cıdır Düzü Şenlikleri'ne katıldı
ŞUŞA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile "Cıdır Düzü Şenlikleri"ne katıldı - Halk müziği konserinden görüntüler - Bazı tarihi mekanları incelemesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa Valiliği önünde incelemelerde bulunması - "Cıdır Düzü Şenlikleri"ndeki yerel halk danslarından görüntüler - Şenlik alanında Aliyev tarafından Erdoğan'a at hediye edilmesi - Yerel halk danslarının izlenmesi - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dansa katılmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izlediŞUŞA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da at yarışı izledi.Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Valiliğinin bahçesinde düzenlenen basın toplantısının ardından şehrin güneyindeki Cıdır Ovası'na gitti.Yıllarca Azerbaycan lıların at yarışı oyunlarına ev sahipliği yapan ovada, yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde at yarışları izleyen liderlere, eşleri de eşlik etti.Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi.
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