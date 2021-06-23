Süs bitkileri serasındaki yangın korkuttu

-Süs bitkilerinin yanması

-Çıkan alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çalışanlar detay

-Seranın naylonlarının yanması

-Soğutma çalışması



( ANTALYA ) -- Sera naylonları eridi, süs bitkileri kullanılamaz hale geldi ANTALYA



- Antalya’da kuru süs bitkilerinin bulunduğu serada çıkan yangını itfaiye güçlükle söndürdü. Yangında sera zarar görürken, süs bitkileri kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.45 sırasında Kepez İlçesi Altınova Düden Mahallesi, Antalya Caddesi üzerindeki bir serada çıktı. Vehbi Özdemir’in içinde aranjman malzemesi olarak kullanılan kuru süs bitkilerinin bulunduğu serada henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Personel farkettiği yangını söndürmek için hortumla müdahale etti. Havanın sıcak ve kuru olması nedeniyle yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çevredekiler yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. Vatandaşlar yangının yandaki seraya sıçramaması için büyük çaba harcadı. Yangında iki seranın naylonu ve içindeki süs bitkileri zarar gördü. İş yerinin çalışanları ise yangını üzüntülü gözlerle izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (İA-

