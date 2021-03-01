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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Survivor yıldızı Aycan artık survivor izlemiyor

Survivor yıldızı Aycan artık survivor izlemiyor

- Aycan Yanaç'ın katıldığı programdan detaylar

Yarış Survivor Allah Yeşil Sahalar Yeni Yıl 

-- Aycan Yanaç röp.
-- Son detaylar

( GAZİANTEP )--"Geçen seneden çok yeniymiş gibi olduğundan çok izlemiyorum" GAZİANTEP

- Katıldığı Survivor yarışmasıyla hafızalara yer eden Milli Futbolcu Aycan Yanaç, survivor yarışmalarını artık izlemediğini söyledi.

Yarışmayla adını duyuran ve Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALG Spor’da forvet mevkiinde oynayan Aycan Yanaç, geçen yıl katıldığı survivor yarışmasının ardından yeşil sahalara geri döndü. ALG Spor’un sponsorluk törenine katılan Yanaç, burada yaptığı açıklamada yeni yıldaki survivor yarışmalarını izlemediğini söyledi.

Yarışmayla ilgili favorisinin bulunmadığını belirten ünlü futbolcu Aycan Yanaç, “Çok zaman bulamıyorum Gaziantep’te geldiğim için ve İstanbul’da da işlerim olduğundan. Bir de benim için geçen seneden çok yeniymiş gibi olduğundan çok izlemiyorum. Favorim yok iyi olan kazansın” dedi.
Türkiye’de kadın liginin pandemiden dolayı başlayamadığını ifade eden Yanaç, “Hem Avrupa da hem erkeler liginde tüm ligler oynanıyor bir tek kadın ligi oynamıyor Türkiye’de. Hep oynatacağız diyorlar 1-2 aya ama sezonu bitirdik hala biz oynamadık son aylarımız kaldı inşallah onlardan ümit ediyoruz. Bize başlansın dediğinde biz her zaman hazırız ve sahaya çıkıp maçı oynamak istiyoruz” sözlerini kaydetti.
İstanbul’a gidince Gaziantep’i özlüyorum Korona da herkesin evlerde bireysel çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Aycan Yanaç, “Şuan toplandık Gaziantep’te antrenmanlara başladık biz hazırız maçlar başladığında galibiyetlerimizi alacağız. Gaziantep beni iyi karşıladı buraya da alıştım aslında İstanbul’a gittiğimde burayı özlüyorum biran önce geri döneyim istiyorum burada da bir evim var artık, burada olduğum için mutluyum” diye konuştu.

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