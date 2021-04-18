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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Sürüye saldıran kurt 13 koyunu telef etti

Sürüye saldıran kurt 13 koyunu telef etti

-Telef olan koyunlar

Ormanlı Makilik Alan Kaçış Saldırı Hayvan 

--Telef olan koyunların traktöre yüklenmesi
--Yetiştirici Hüseyin Efe’nin açıklamaları
--Telef olan koyunların fotoğrafları

( DENİZLİ )- Uzun zamandır kurt saldırılarının hedefi olan yetiştirici yardım istedi DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dağda sahipleri tarafından otlatılan küçükbaş hayvanlara saldıran aç kurt, 13 koyunu telef etti. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı zamanda Denizli Yörükleri Derneği üyesi de olan küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hüseyin Efe, Cankurtaran Mahallesinin kırsal bölgesinde koyunlarını otlatırken aç kalan bir kurt sürüye saldırdı. Efe’nin tüm çabalarına rağmen kurttan korkan sürü, ikiye bölünerek makilik alanda dağıldı. Korku içinde kaçışan hayvanları kovalayan kurt, 13 koyunu boğarak telef etti. Saldırının ardından telef olan hayvanlarını tek tek toplayarak traktör yükleyen Hüseyin Efe, “Koyunlarımı güderken kurt saldırarak sürüyü ikiye böldü. Canavar hayvan, ormanlık alanda dağılan hayvanlardan 13 tanesini boğarak öldürdü. Çok mağdur oldum. Bu hayvanlar dağda başıboş olarak dolaşıyor. Kurt saldırılarında her ay en az 2-3 koyunumuz telef oluyor. Bizim bu mağduriyetimizi kim karşılayacak. Devletimizin buna bir çözüm bulmasını istiyorum. Benim varım yoğum tüm emeklerim gitti” diyerek, yetkililerden yardım istedi. (MB-Y)
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