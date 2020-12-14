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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar

Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar

KOYUNLARIN NEVŞEHİR BELEDİYESİNE GELMESİ

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Akalan Kamera Belediye Çalışanı Saldırı Hayvan 


- Nevşehir’de çobandan kaçan 1 koç, 1 keçi ve 3 koyun Nevşehir Belediyesi’ni bastı. Edinilen bilgilere göre, Göre yolunda Hasan Ünbulan tarafından otlandırılan 1 koç, 1 keçi ve 3 koyun otlandıkları alandan kaçtı. Sahiplerinden kaçan koç, keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesine geldi. Burada Nevşehir Belediyesi makam binasına girmeye çalışan koç, keçi ve koyunlara güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı. Koç, keçi ve koyunlar kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırırken daha sonra ise bir başka belediye çalışanı da engel olmaya çalıştı. Kendisine engel olmak isteyen belediye görevlisine de saldıran koç, keçi ve koyunlar daha sonra ise Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler odasına girmek istedi. Burada da bir genç tarafından uzaklaştırılmak istenen koç, keçi ve koyunlar bu kez de kendisine engel olmak isteyen genci kovaladı. Mali Hizmetler birimine girmek isteyen koç, keçi ve koyunların içeriye girmesine engel olmak isteyen belediye çalışanları kapıya siper olarak burada hayvanların içeri girmesini engelledi. Daha sonra Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası görevlilerine haber verilmesinin ardından kasaba çalışanları tarafından koç, keçi ve koyunlar yakalanarak hayvan kasabasına götürüldü. 1 koç, 1 keçi ve 3 koyunun Nevşehir Belediyesi personellerine yaşatmış olduğu o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hayvan Kasabası görevlileri tarafından kasabaya götürülen koç, keçi ve koyunların burada karınlarının doyurulmasının ardından Hasan Ünbulan’ın başvurusu üzerine koç, keçi ve koyunlar sahiplerine teslim edildi. (COŞ_
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