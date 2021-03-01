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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sürücüyü gözyaşlarına boğan ölümlü kaza güvenlik kamerasında

Sürücüyü gözyaşlarına boğan ölümlü kaza güvenlik kamerasında

Kaza güvenlik kamera anı

Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Ticari Araç Gözyaşı Sağlık Ekipleri 

-Ölen vatandaşın koşması
-Ticari aracın çarpması
-SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMALARI ARŞİV

( ANTALYA ) - Sürücüyü gözyaşlarına boğan ölümlü kaza güvenlik kamerasında- Caddede spor yaparken hafif ticari aracın çarpması sonucu bir kişinin ölümüne neden olan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı ANTALYA

- Antalya’da caddede spor yapmak için koşan bir kişinin, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kazada, aracın sürücüsü ilk etapta hayvana çarptığını, ölenin insan olduğunu görünce gözyaşlarını tutamamıştı. Kaza, Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BVS 72 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Behran Ş. (50), bir fırına poşet götürmeye gideceği sırada cadde üzerinde spor yapan Mustafa Ergün’e (44) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ergün yol kenarına savrulurken, sürücü aracını kenara çekti. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ergün’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. 'İnsanmış' diyerek gözyaşı döktü Olayın şokunda olan sürücü Behran Ş., “Fırına poşet götürüyordum. Yolumda gidiyordum. Bir anda bir ses geldi. Hayvana çarptığımı zannetmiştim, bir de baktım insanmış” diyerek gözyaşlarıyla kazayı anlattı. Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Mustafa Ergün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasında Olayın bir gün sonrası kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, yol kenarında koşu yapan Mustafa Ergün’e, arkasından gelen hafif ticari aracın çarptığı ve Ergün’ün yol kenarına savrulması yer alıyor. (SM-
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