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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı: 1 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı: 1 yaralı

Kazaya karışan tırdan görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Direksiyon 

-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu Devegeçidi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 KP 511 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan tır, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-YRT-
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