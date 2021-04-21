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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır tarlaya uçtu: 1 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kaza yapan tırdan görüntüler

İlk Müdahale Hastane Elektrik Direği Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Çamura saplanan tırdan genel görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır tarlaya uçtu. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye-Adana D400 karayolunun 28. kilometresinde meydana gelen kazada, 33 CLT 76 plakalı tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine çarptı ardından tarlaya uçtu. Yoldan geçerken kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SKY-
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