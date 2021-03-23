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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı

Kanlar içinde kan sürücünün ambulansta görüntüsü

Trafik Kazası Direksiyon 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Kazanın olduğu yol
-Otomobilin şarampolde görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında kanlar içinde kalan araç sürücüsü ölümden döndü. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Ankara karayolu Çevril mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Ordu'ya giden Muhammet Yılmaz idaresindeki 34 CIN 986 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kanlar içinde kalarak ölümden dönen araç sürücüsü Muhammet Yılmaz, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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