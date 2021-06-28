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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi: 1 ölü

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi: 1 ölü

Kazda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Mithat Bakır’ın 2 adet Fotoğrafı

Altın Ağır Yaralı Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Motosiklet sürücüsü Mithat Bakır’ın motosikletten savrularak çarptığı levha
-Levhaya çarpan motosiklet sürücüsünün düştüğü yer
-Kaza yerinden detaylı görüntü
-Kazaya sebebiyet olan motosiklet
-Kazada hayatını kaybeden sürücü Mithat Bakır’ın fotoğrafları

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Mut ilçesinde motosiklet devrildi, kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza Mut Karaman karayolu zeytin alanı mevkii ölüm virajında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mithat Bakır (31) yönetimindeki motosikleti ile Karaman Mut İstikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Motosikletten savrularak düşen sürücü Mithat Bakır, yol kenarındaki levhalara çarpması sonucu ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Mithat Bakır Hastanede tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HSÇ-)
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