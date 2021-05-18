Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tramvay yoluna devrildi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tramvay yoluna devrildi

Devrilen kamyondan görüntü

Hastane Demir Korkuluk Korkuluk Kamera Direksiyon 

-Yere savrulan mallardan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Devrilen kamyondan yaralı olarak kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Fatih Laleli’de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon demir korkuluklara çarparak tramvay yoluna devrildi. Tramvay yoluna devrilen kamyonun kasasındaki yükler, etrafa savruldu. Kamyon sürücüsünün de kazayı yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Kaza saat 02.30’da Fatih Laleli Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif Kaya idaresindeki 44 AAH 417 plakalı kamyon Gençtürk Caddesinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak tramvay yoluna devrildi. Kamyondaki yükler ise etrafa savruldu. Kamyonun devrildiğini gören sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kamyon sürücüsünün kendi imkanları ile çıktığını tespit etti. Yaralanan sürücü kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen yük sahipleri ise büyük şok ile karşılaştı. Yük sahiplerinin o anları ise kameralara yansıdı. Ekipler, devrilen kamyonu yerinden kaldırmak için çalışmalara başladı.
(DH-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement