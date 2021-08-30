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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı: 6 yaralı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı: 6 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı: 6 yaralı

Takla atan otomobilden görüntü

Alışveriş Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Otomobilin çekiciye yüklenmesi
-Yoldaki malzemelerden görüntü
-genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 34 AE 2780 plakalı Tofaş marka otomobil, yol üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın şiddetinde otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ter dönmüş otomobilde sıkışan yaralılar, bulundukları yerden çıkararak bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilde bulunan vatandaşların evleri için aldığı alışveriş malzemeleri yolda kalırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-RFK
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