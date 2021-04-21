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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs parka uçtu: 4 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs parka uçtu: 4 yaralı

Yaralılardan detay

İlk Müdahale İstinat Duvarı Güvenlik Önlemi Kaygan Yol Aşırı Hız 

-Yaralıların ambulansa taşınması
-Parka uçan minibüsten detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da aşırı hız ve kaygan yol nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarpttı. Ardından istinat duvarından parka uçtu. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza,Kestel ilçesine bağlı Uludağ caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan S idaresindeki 16 AGU 210 plakalı minibüs aşırı hız ve yağmur dolayısıyla kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaybetme sonucu refüje çarptı. Ardından da istinat duvarından uçan minibüs parka uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Volkan S., Hasan A., Ozan S ve Yunus S., yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan parkta kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.
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