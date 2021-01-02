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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sürücüsünü kontrolünden çıkan ATV takla attı: 1 yaralı

Sürücüsünü kontrolünden çıkan ATV takla attı: 1 yaralı

Olay yeri

İlk Müdahale Polis Hastane Karya Direksiyon 

-Hafif yaralı sürücü
-detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV’nin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Karasu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Yenimahalle istikametine doğru seyir halindeki Osman Y. idaresindeki 41 ACN 869 plakalı ATV aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevke dildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, Karasu Devlet hastanesine sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OK-BCT)
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