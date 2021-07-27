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Sürücüsü uyuyan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Sürücüsü uyuyan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Sürücüsü uyuyan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

İtfaiye erlerini çalışmasından görüntüler

İlk Müdahale Hastane Jandarma Hamzalı Direksiyon 

-kaza yeri
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza saat 01.30 sıralarında Ankara’nın Polatlı ilçesi Karahamzalı Mahallesi 115 Kavşağı Günyüzü mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Hasan S. 42 BLR 79 plakalı otomobiliyle seyir halindekiyken, direksiyon başında uyuması sonucunda kontrolü kaybederek 10 metrelik şarampole uçtu. Kazanın olduğu bölgeye bekçilik yapan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Hasan S.’yi sıkıştığı yerden çıkarırken, 112 Acil servis ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesine sevk etti. Diğer yandan otomobilde bulunan Yüksel A. ise yoldan geçen sürücüler tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.(MKM-
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