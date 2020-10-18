Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı

Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı

ÇUKURA GİREN OTOMOBİLİN GÖRÜNTÜSÜ

Güvenlik Önlemi 

-VATANDAŞ RÖPORTAJI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobil, yeraltına alınan elektrik hatları için kazılan çukura düştü. Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Çevre Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, yeraltına alınan elektrik hatları için kazılan çukura düştü. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, vatandaşlar yolda güvenlik önleminin yetersiz kaldığını öne sürdü. Duyarlı vatandaşların yardımıyla kurtarılan otomobil, yoluna devam etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı