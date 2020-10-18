Sürücünün talihsiz anı: Otomobil bir anda çukura daldı

-VATANDAŞ RÖPORTAJI



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobil, yeraltına alınan elektrik hatları için kazılan çukura düştü. Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Çevre Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, yeraltına alınan elektrik hatları için kazılan çukura düştü. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, vatandaşlar yolda güvenlik önleminin yetersiz kaldığını öne sürdü. Duyarlı vatandaşların yardımıyla kurtarılan otomobil, yoluna devam etti.



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