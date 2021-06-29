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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sürücünün hamlesi faciayı önledi

Sürücünün hamlesi faciayı önledi

Kazazedelere yapılan ilk müdahale

İlk Müdahale Su Jandarma Bild Felaket 

-Ambulans
-Kaza yapan araç
-Yaralıların ambulansa alınması

( MANİSA )- Freni patlayan kamyonu kum yığınına çarparak durdurdu: 2 yaralı- Manisa'nın Selendi ilçesinde freni patlayan kamyonun sürücüsü kamyonu yol kenarında bulunan kum yığınına çarparak durdurdu- İki kişinin yaralandığı kazada sürücünün manevrası olabilecek daha büyük bir kazanın önüne geçti MANİSA

- Manisa'nın Selendi ilçesinde su borusu taşıyan ve freni patlayan kamyonun sürücüsü aracı kum yığınına çarparak durdurdu. Kamyonun ön kısmı hurdaya dönerken sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Sürücünün hamlesi olabilecek daha büyük bir kazanın önüne geçilmesini sağladı. Manisa'nın Demirci ilçesinden Kula ilçesine su borusu taşıyan Ersoy Bakır’ın (55) kullandığı 35 PY 239 plakalı özel bir şirkete ait su borusu yüklü kamyon Selendi ilçesinin Yukarı Tefen Mahallesi Dolaydamları mevkiinde yokuş aşağı inerken freni patladı. Sürücü Kamyonu durdurmak için yol kenarındaki toprak zemine çarparak durdurdu. Araç hurdaya dönerken, şoför ve yanında bulunan Numan Ramazan Uysal (22), kendi imkanlarıyla araçtan yaralı olarak çıktı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince 2 ambulans ile Selendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavileri yapılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Freni patlayan kamyonun şoförü Ersoy Bakır'ın aracı toprak yığınına çarparak durdurması olası bir felaketi de önlemiş oldu.
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