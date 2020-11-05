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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sürücülerin yağmur, öğrencilerin çamurla imtihanı

Sürücülerin yağmur, öğrencilerin çamurla imtihanı

yağmurdan detay

Öğrenciler Şehir İçi Sanayi Sitesi 

-vatandaşların röportajı
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te etkili olan yağmur nedeniyle oluşan su birikintileri araç sürücülerine, çamur ise öğrencilere zor anlar yaşattı. Gaziantep şehir merkezinde ve Yavuzeli ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. KÜSGET sanayi sitesi başta olmak üzere bir çok mahalle ve şehir içi yolda meydana gelen su birikintileri, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Oluşan küçük göletlerden geçmek zorunda kalan sürücüler, zaman zaman arıza yapan araçlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bazı yollarda su birikintileri oluşurken bazı yollar ise tahrip oldu. İlçedeki bazı sokaklar ise çamur deryasına döndü. Sürücüler su birikintileri nedeniyle, okula gitmek isteyen çocuklar ise çamur nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçlar, tahrip olan yollardaki çamur nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar çamura saplandı. Vatandaşlar ise belediye yetkililerine tepki gösterdi.
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