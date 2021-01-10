Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sürücülerin sokak köpekleriyle imtihanı

Sürücülerin sokak köpekleriyle imtihanı

SOKAK KÖPEKLERİ DETAY

Köpek Sokak Köpekleri 

-KÖPEKLERİN ARAÇLARA SALDIRMASI DETAY
-KÖPEKLERİ BESLEYEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ DETAY

( MANİSA -ÖZEL)- Manisa’da sürü halinde gezen sokak köpekleri hem sürücülere zor anlar yaşatıyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor MANİSA

- Manisa’da sürü halinde gezen sokak köpekleri hem sürücülere zor anlar yaşatıyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor.Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt ve Cumhuriyet mahallelerinden geçen Menemen Caddesi üzerinde sürü halinde gezen sokak köpeklerinin trafikteki seyir halinde bulunan araçlara saldırmaları bir vatandaş tarafından kaydedildi. Trafikte hızla seyir halindeki araçların etrafını saran ve havlayarak araçların yanında koşan sokak köpekleri sürücülere zor anlar yaşatırken, daha önce birçok kazaya da sebebiyet verdikleri öğrenildi. Bazı vatandaşların araçlarını durdurarak sokak köpeklerini besledikleri görülürken, araçlara saldıran sokak köpekleri karşısında sürücüler kornalarına basarak köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Daha önce köpeklerin yola fırlayarak araçlara saldırması sonucu bazı köpeklerin telef olduğu ve araçlarda maddi hasarlar meydana geldiği, bazı motosiklet sürücülerinin ise kayarak yaralandıkları öğrenildi. Vatandaşlar sokak köpekleriyle ilgili olarak yetkililerin tedbir almasını istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı