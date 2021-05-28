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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Sürücülerin ’ölüm kavşağı’ dediği kavşakta feci kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Sürücülerin ’ölüm kavşağı’ dediği kavşakta feci kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza mahallinden ve yaralılardan görüntü

Hastane Tahkikat Jandarma Cenaze Ağır Yaralı 

-Hurdaya dönen Mercedes otomobil
-Ekiplerin görüntüsü
-Sürücülerle röportajlar ve detaylar

( ERZİNCAN )- Sinyalizasyon ışıklarının bulunmadığı, tabela ve refüjde uzayan otların sürücülerin görüş mesafesini kapattığı yol, kazalara davetiye çıkarıyor ERZİNCAN

- Erzincan’da daha önceden de meydana gelen kazalar nedeniyle sürücüler tarafından ‘ölüm kavşağı’ olarak anılan Organize Sanayi kavşağında bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.Kaza, bugün saat 16.20 sıralarında Erzurum - Erzincan - Sivas karayolu üzerindeki Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum istikametinden Ankara’ya gitmekte olan Halit Türkmen idaresindeki 06 BYE 266 plakalı Mercedes marka otomobil, kavşağa yan yoldan çıkan İlyas Eser idaresindeki 24 EN 266 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada refüjdeki tabelaya çarparak duran ve ön tarafı tamamen parçalanan otomobilde bulunan Nihat Türkmen (45) hayatını kaybederken, sürücü Halit Türkmen ile Ergül Türkmen ve kamyon sürücüsü İlyas Eser ağır yaralandı.Yaralılar sıkıştıkları otomobilden sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobildeki 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Nihat Türkmen’in cenazesi de savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.“Bu yol kazalara davetiye çıkarıyor”Öte yandan Organize Sanayi kavşağında daha önceden de çokça kaza meydana geldiğini ve bu yüzden buraya ‘ölüm kavşağı" dediklerini ifade eden sürücüler, “Bu yolu mecburen bizlerde sıkça kullanıyoruz. Bu kavşakta sinyalizasyon ışıkları yok. Bakın görebiliyor musunuz? Tabelalar uygunsuz dikilmiş sürücüler sağdan soldan çıkan aracı göremiyor. Orta refüjdeki yeşillendirmeye bakın. Ne kadar yüksek sürücüler otomobil gibi alçak araçları göremiyor, görüş mesafesi kapanıyor. Kazalar bu yüzden oluyor. Bu kazanın da biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Kamyon tabelalar yüzünden görüş mesafesi kapandığı için otomobili fark etmemiş olabilir” ifadelerine yer verdi.
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