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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sürücülerin kaldırımdaki trafik kavgası cep telefonu kamerasında

Sürücülerin kaldırımdaki trafik kavgası cep telefonu kamerasında

KAVGA ANI

( ANTALYA ) - ANTALYA

Trafik Kavgası Kamera Cep Telefonu 


- Antalya’da trafikte tartışan iki kişinin, hızlarını alamayıp kaldırımda kavga ettiği görüntüler sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte tartışmaya başlayan iki sürücü, araçlarını kenara çekip bir anda kavgaya tutuştu. Sürücülerden birisi diğerini yere yatırırken, çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar ise olay yerinden geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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