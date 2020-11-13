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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Sürücülerin dikkatsizliği 'pes' dedirtti...Kaza anları kamerada

Sürücülerin dikkatsizliği 'pes' dedirtti...Kaza anları kamerada

Kazaların Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıyan görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Kural İhlali Kamera Trol 


- Kocaeli’de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Yaşanan kazalarda sürücülerin dikkatsizliği pes dedirtti. Kocaeli’de meydana gelen kazalar, saniye saniye Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Ekim ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüntülerde, meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı görülüyor. Yayınlanan görüntülerin ilkinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Demiryolu Caddesi’nde meydana geldi. Görüntülerde caddede dönüş yapmaya alışan otomobile karşı yönden hızla gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil kaldırıma çıkıyor. İkinci görüntülerde ise Derince ilçesi D100 Karayolu derince tüneli üzerindeki kavşakta ‘dur’ kuralına uymayan iki otomobil çarpışıyor. Yayınlanan üçüncü görüntüde ise Başiskele ilçesi Şehit Astsubay Çavuş Bilge İlhan Sokak’ta bir kamyonet virajı alamayarak kaymaya başlıyor. Kontrolsüzce ilerleyen kamyonet yol Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi direğine çarparak durabiliyor.
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