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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sürücülerin buz tutan yolla imtihanı

Sürücülerin buz tutan yolla imtihanı

-Araçların buzda kayması

Mahsur Kaldı Kar Yağışı 

--Vatandaşların sürücülere yardımı
--Yoldan detay

( ZONGULDAK )- Yolda kalan araçlara vatandaş yardımcı oldu ZONGULDAK

- Zonguldak'ta tipi şeklinde aniden bastıran kar yağışı sonrasında araçlar yollarda mahsur kaldı. Yolda kalan araçların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Fevkani köprü üstü ve Kadırga rampasında zincirsiz araçlar yollarda kaldı. Adeta buz pistine dönen yollarda araçlar adeta dans etti. Dakikalarca rampadan çıkmaya çalışan araçların yardımına çevreden geçen vatandaşlar koştu. Vatandaşlar rampada kalan araçları iterek sürücülere yardımcı oldu. Öte yandan belediye ekipleri de ihbar üzerine kadırga rampası ve fevkani köprü üstünde tuzlama ve yol açma çalışması yaptı. (ECB-OA
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