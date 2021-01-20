Sürücülerin buz tutan yokuşta karla imtihanı kamerada



- Bursa'da etkili kar yağışı sonrası buz tutan yollarda duramayan araçlar park halindeki kamyonete çarparak durabildi. O anlar kameralara yansıdı. Bursa'da son bir haftada etkili olan kar yağışı sonrası yollar sıcaklığın eksi derecelere düşmesinin ardından buz pistine döndü. Dik bir yokuşta yolun buzlanması sonucu kayan araçlar, yolun sonunda park halinde duran kamyonete çarparak durabildi. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. (HG-



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