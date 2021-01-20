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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sürücülerin buz tutan yokuşta karla imtihanı kamerada

Sürücülerin buz tutan yokuşta karla imtihanı kamerada

- Görüntü Kayan araçlar

( BURSA )- Buzda kayan araçlar park halindeki kamyonete çarparak durabildi BURSA

Bild Kamera Kar Yağışı 


- Bursa'da etkili kar yağışı sonrası buz tutan yollarda duramayan araçlar park halindeki kamyonete çarparak durabildi. O anlar kameralara yansıdı. Bursa'da son bir haftada etkili olan kar yağışı sonrası yollar sıcaklığın eksi derecelere düşmesinin ardından buz pistine döndü. Dik bir yokuşta yolun buzlanması sonucu kayan araçlar, yolun sonunda park halinde duran kamyonete çarparak durabildi. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. (HG-
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