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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sürücülerin ara sokaklarda karla imtihanı kamerada

Sürücülerin ara sokaklarda karla imtihanı kamerada

Sürücülerin çıkmaya çalışması

Kamera Atina Direksiyon 

-Patinaj yapanlar
-Geri geri manevra yapanlar
-Kaza yapan araç
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bahçelievler'in ara sokaklarında kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin yokuşu çıkmakta zorlanarak geri döndüğü görüldü.
Yenibosna Merkez Köyaltı Sokak'ta sabah işlerine gitmek üzere direksiyon başına geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Karla kaplı sokaklarda manevra yapmaya çalışan sürücüler, zaman zaman araçların hakimiyetini kaybetti. Birçok sürücü yokuşu çıkmakta zorlanırken, kazalar da meydana geldi. Bazı sürücülerin yokuşu çıkamayınca geri manevra yaparak başka yolları tercih ettiği görüldü.
Sürücülerin ara sokaklarda karla imtihanı kameralara yansıdı. (AY-ÖFA
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