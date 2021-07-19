-trafik ekiplerinin broşür dağıtması



( MUĞLA )- Yoğun bir yerli turist akınına uğrayan Muğla’ya gelen sürücülere Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bilgilendirme broşürü dağıttı.

MUĞLA



- Kurban Bayramı tatilinde 4 milyona yakın yerli turisti ağırlayan Muğla’ya araç girişi halen devam ediyor.Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde sıkı bir denetim uygularken, Muğla’ya tatil amacıyla gelen sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan broşürlerde ‘Kemerinle, dikkatinle, kaskınla yol ver hayata’ uyarısı bulunuyor.Sürücülere broşür dağıtılıyorMenteşe ilçesi girişinde bulunan uygulama noktasında Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye gibi turistik ilçelere seyreden sürücülere trafik ekiplerince hem bilgilendirme broşürü dağıtılıyor, hem de sözlü olarak sürücüler uyarılıyor.315 personel görev yapıyorİçişleri Bakanlığı’nın ‘2021 yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri’ kapsamında Muğla’da 20 sivil ekip, 40 motorize ekip, 105 resmi ekip, 45 yaya personel olmak üzere toplam 165 ekip ve 315 personel görev yapıyor. Bakanlığın 180 günlük üç aşamalı eylem planı kapsamında bilgilendirme, denetleme ve algılama konularında sürücüler bilgilendiriliyor.Otobüslerde sivil personel görevlendirildiMuğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 6 sivil trafik polisi şehirlerarası otobüslerde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından da 6 sivil trafik personeli şehir içi taşımacılıkta otobüslerde emniyet kemeri kullanımına iliştin görevlendirildi.Havadan denetimler sürecekMuğla’da özellikle trafik akışının yoğunlaştığı Bodrum, Marmaris, Menteşe ve Fethiye gibi turistik ilçelerde Kurban Bayramı süresince ‘Uçan Göz’ olarak bilinen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından Muğla’ya yaz aylarında görevlendirilen helikopter sürekli denetim yapacak. Yakalanma algısının geliştirilmesine yönelik hem karadan, hem de havadan bayram süresince vatandaşların can ve mal kaybının önlenmesine yönelik denetimler sürecek.

