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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü

Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü

-Denetimden görüntüler

Polis Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Polis Ekipleri 

--Ceza yiyen vatandaşlardan görüntüler
--Cam filmi söken vatandaşlardan görüntü
--Vatandaşla röportaj

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’de polis ekiplerince geçekleştirilen trafik denetiminde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla uğraşan ve aracında cam filmi bulunan 19 kişiye caza kesildi. Bazı sürücüler ise ceza yememek için cam filmlerini kendi elleri ile söktü. İzmit ilçesi, D100 Karayolu İstanbul İstikametinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Polis ekipleri emniyet kemeri takmayan 16 sürücüye 144’er lira, seyir halinde telefonla konuşan 1 sürücüye 314 lira ve arabasındaki cam filmini sökmeyen iki sürücüye 314’er lira olmak üzere 19 sürücüye toplamda 3 bin 336 lira ceza uyguladı. Bazı sürücüler 314 lira cam filmi cezası yememek için araçlarındaki filmleri sökerken, 2 sürücü ise filmleri sökmeyerek ceza yedi. Aracındaki ön cam filmini söken vatandaş, "Vatan sağ olsun, sağlık olsun yapacak bir şey yok. Polisler 'sök' diyorsa sökeceğiz yapacak bir şey yok" dedi.

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