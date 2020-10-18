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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Sürücü yerdeki çöpü klas hareketle aldı

Sürücü yerdeki çöpü klas hareketle aldı

motosiklet sürücüsünün çöpü alması

( BURSA ) - BURSA

Kamera Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa’da trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yerdeki çöpü klas bir hareketle aldı. O anlar kameralarla anbean yansıdı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde giden sürücü yerdeki çöpü gördü. Çöpü almak ışıklarda bekleyen otomobillerden önce davranarak için sağ taraftan sol tarafa geçti. Daha sonra ayağı ile yerdeki çöpü alarak kucağına getirdi. O anlar başka bir sürücünün kamerasına anbean yansıdı. (GB-
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