Sürücü yerdeki çöpü klas hareketle aldı



- Bursa’da trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yerdeki çöpü klas bir hareketle aldı. O anlar kameralarla anbean yansıdı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde giden sürücü yerdeki çöpü gördü. Çöpü almak ışıklarda bekleyen otomobillerden önce davranarak için sağ taraftan sol tarafa geçti. Daha sonra ayağı ile yerdeki çöpü alarak kucağına getirdi. O anlar başka bir sürücünün kamerasına anbean yansıdı. (GB-



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