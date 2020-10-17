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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sürücü direksiyon başında kalk krizi geçirince araç pastane duvarına çarptı

Sürücü direksiyon başında kalk krizi geçirince araç pastane duvarına çarptı

Olay yerinden genel görüntü

Polis Kalp Krizi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-polis ekiplerin güvenlik alması
-hasar gören aracın cekilmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobili ile seyir halinde iken direksiyon başında kalp krizi geçiren adam, pastane duvarına çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre, Hatay Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan 31 NC 50 plakalı otomobilin 43 yaşındaki sürücüsü Tahir Yagan, direksiyonda kalp krizi geçirdi. Kriz esnasında direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, daha sonra Kırıkhan kanatlı caddesinde bir pastane duvarına çarparak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldıran Tahir Yağan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı. (İSM-ÖK-Y)
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