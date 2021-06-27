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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Sürücü değiştirmek pahalıya patladı

Sürücü değiştirmek pahalıya patladı

Polis ekiplerinin sürücülere işlem uygulaması

( BURSA ) BURSA

Polis Sürücü Belgesi Araç Kullanmak Gesi 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri, durdurdukları araçtaki sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını görünce şaşırdı. Sürücü koltuğu yanındaki koltuktaki 2 şahsın yer değiştirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde uygulama yaptılar. Ekipler, 35 ABL 198 plakalı aracı durdurdu. Durdurulan araca yaklaşan polis, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını, sürücü koltuğu yanındaki koltukta bulunan 2 şahsın yer değiştirmeye çalıştıklarını gördü. Sürücü koltuğu yanındaki koltukta sıkışan 2 şahıs da aynı kapıdan dışarı çıktı.Yapılan incelemede Ş.A.'nın (25) ehliyetsiz olduğu için yanındaki sürücü belgesi bulunan M.K.(53) ile yer değiştirmeye çalıştığı tespit edildi. Sürücü Ş.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı. Ceza uygulandığı sırada sürücü, "Aracı yeni aldım. 40 bin TL borcum var. Ceza yazmayın" demesi dikkat çekti.
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